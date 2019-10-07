На Украине прокомментировали ликвидацию русских школ

Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев раскрыл подробности инициативы министерства образования страны по переводу всех русскоязычных школ на украинский. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщает УНИАН.

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«Есть закон об образовании, который четко определяет, что языком обучения в школе является государственный язык, то есть украинский», — объяснил он. Горбачев напомнил, что этот закон был принят в 2017 году и, согласно ему, языки меньшинств, в том числе и русский, можно изучать на отдельных уроках.

По его словам, если это «уроки русского языка или зарубежной литературы, где изучают произведения русской литературы», то в отношении языка обучения «нет никаких возражений», однако другие предметы нужно преподавать на украинском.

Кроме того, Горбачев подчеркнул, что учителя, не владеющие украинским, не имеют права работать в государственных школах. Он отметил, что обязанность контролировать соблюдение законодательства возложено на администрацию учебного заведения.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступил в силу на Украине 16 июля. Документом предусмотрено, что украинский язык является обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. На нем обязаны говорить в суде, армии, органах правопорядка, рекламе, в ходе предвыборных кампаний и проведения референдумов.

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