Украинские морпехи развязали бой из-за приказа покинуть позиции в Донбассе

В Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс».

Конфликт произошел в связи с отказом одного из подразделений выполнять приказ командования об отводе сил.

По словам представителя Народной милиции ДНР, бойцы 35 бригады морской пехоты, придерживающиеся крайне националистических взглядов, назвали приказ об отводе «сдачей украинской земли противнику» и «предательством интересов страны».

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Переговоры военных 35-й бригады с командованием не дали результата, и оно отправило отдельный полк сил специального назначения, чтобы заставить морпехов выполнить приказ. В итоге между украинским спецназом и морской пехотой началась перестрелка. «Применяется стрелковое оружие, отмечен пуск противотанковой управляемой ракеты», — добавил представитель ДНР.

В ДНР инцидент сочли «попыткой националистов принудить руководство страны к отказу от курса мирного урегулирования конфликта». Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) никак не прокомментировало события.

8 октября лидер «Нацкорпуса», экс-командир «Азова» Андрей Билецкий объявил мобилизацию своих сторонников и призвал их ехать воевать в Золотое. Часть бойцов «Азова» уже успела прибыть в поселок ранее. 9 октября на блокпосту группа националистов, откликнувшихся на его призыв, вступила в драку с украинской полицией, однако их в итоге пропустили.

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