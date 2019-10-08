На Украине рассказали о стратегии возвращения Донбасса

Правительство Украины рассмотрит стратегию возвращения в состав страны «оккупированных территорий» Донбасса. Об этом в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV рассказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

По его словам, стратегию рассмотрят в конце октября на форуме в Мариуполе. Разумков рассказал, что на мероприятии будут представлены и инициативы со стороны президента Украины Владимира Зеленского и кабинета министров. Спикер считает, что за предыдущие пять лет на Украине не было создано ни одной адекватной стратегии возвращения Донбасса, из-за чего «процесс будет более тяжелым, чем мог быть раньше».

Разумков отметил, что на форуме планируется обсудить законопроект об особом статусе Донбасса с привлечением украинских и иностранных экспертов, а также представителей общественности. Он подчеркнул, что провести обсуждение в масштабах всей страны «не представляется возможным». При этом спикер заявил, что новый закон об особом статусе региона начнут разрабатывать не ранее, чем состоится саммит в «нормандском формате».

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Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о создании координационного центра для решения проблем и обеспечения безопасности жителей Донбасса. По его словам, центр будет подчиняться местной администрации и координировать действия представителей украинских силовых структур. При этом Загороднюк подтвердил намерения Киева реализовывать в регионе гуманитарные проекты. Он заверил, что усилиями украинских военнослужащих и властей будет обеспечен надлежащий уровень безопасности людей.

7 октября в ДНР заявили, что украинские власти саботируют договоренности о разведении сил в Донбассе. По утверждению представителя Народной милиции ДНР, процесс урегулирования конфликта на юго-востоке Украины срывают на самом высоком уровне. В ДНР заявляют, что это подтверждается словами министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, сообщившего, что украинские войска не намерены разбирать фортификационные сооружения в ходе отвода сил для того, чтобы на них вернуться.

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера» по мирному урегулированию. Она определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях непризнанных республик.

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