Зеленский собрался платить пенсии живущим в Израиле украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал выплачивать пенсии украинцам, переехавшим в Израиль. Об этом по итогам переговоров в Киеве написал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Facebook.

Премьер подчеркнул, что признателен Зеленскому за решение «продвигать в парламенте ратификацию» соответствующего договора между странами.

Как уточняет издание «Українські Новини», соглашение было подписано еще в 2008 году. Оно подразумевает, что Украина будет начислять соцвыплаты нескольким категориям граждан, репатриировавшимся в Израиль после 24 августа 1991 года — пенсионерам, инвалидам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

В мае министр по делам ветеранов Украины Ирина Фриз предложила лишить пенсий и льгот жителей самопровозглашенных республик Донбасса, получивших российский паспорт.

В данный момент люди, проживающие на не подконтрольных Киеву территориях, могут получить положенные им социальные выплаты только в госучреждениях Луганской и Донецкой областей, для этого им необходимо пересекать линию фронта.

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