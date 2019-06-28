Зеленский дал гражданство грузинским наемникам

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил гражданство 14 иностранцам — участникам боевых действий в Донбассе на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Согласно документу, в гражданство Украины приняты Дмитрий Белогорцев, Давид Гачечиладзе, Абдул Джалил, Тачи Джафаров, Рудольф Егоренко, Тенгиз Занадзе, Гиорги Кахниашвили, Валерий Колот, Мераб Концелидзе, Мамука Музашвили, Юрий Савилов и Леван Хуцишвили.

Зеленский подчеркнул, что практика выдачи гражданства лицам, имеющим заслуги перед Украиной или защищавшим территориальную целостность Украины, продолжится. «Отныне со стороны президента не будет искусственного торможения или затягивания этого процесса, как это было в прошлые годы», — добавили в пресс-службе президента.

20 мая после принесения присяги Зеленский пообещал дать украинское гражданство тем, кто готов строить новую, сильную и успешную Украину.

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