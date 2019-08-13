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Зеленский упростил выдачу гражданства Украины для россиян

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства страны для россиян. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.

Согласно закону, рассчитывать на упрощенное получение украинского паспорта могут иностранцы или лица без гражданства, которые защищали страну и участвовали в различных боевых действиях на стороне Киева, в том числе в вооруженном конфликте в Донбассе. Кроме того, процедура упрощается для граждан России, подвергающихся на родине преследованиям по политическим мотивам.

Для получения гражданства Украины указанные категории заявителей должны подать декларацию об отказе от уже имеющегося у них гражданства. Россиянам также придется документально подтвердить факт политического преследования. В качестве подтверждений в законе перечислены справка из МИД Украины, диппредставительства или консульского представительства Киева за рубежом.

Помимо этого, Зеленский своим указом поручил правительству оптимизировать процесс выдачи статуса беженца для граждан России.

Президент Украины поручил разработать механизм упрощенного получения паспортов для этнических украинцев из «дружественных стран» 18 июля. Это стало ответом на решение российского лидера Владимира Путина упростить получение гражданства для всех жителей Луганской и Донецкой областей Украины, соответствующий указ был подписан 17 июля.

В апреле он уже ввел упрощенную процедуру для жителей не подконтрольных Киеву территорий юго-востока Украины. Зеленский тогда заявил, что данным указом Москва фактически признает свою ответственность за конфликт в Донбассе.

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