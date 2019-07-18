Кремль отреагировал на решение Зеленского об упрощенном украинском гражданстве

Планы Киева предоставлять украинское гражданство в качестве второго для этнических украинцев — внутреннее дело страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в четверг, 18 июля.

Он подчеркнул, что решение главы российского государства об упрощенном получении гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей Украины также является внутренним делом России. Песков отметил, что необходимость в этом решении давно назревала.

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18 июля президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать механизм упрощенного получения паспортов для этнических украинцев из «дружественных стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической родины».

Это стало ответом на указ российского президента Владимира Путина от 17 июля об упрощении получения российского гражданства всем жителям Донецкой и Луганской областей Украины. В апреле Путин упростил выдачу паспортов России жителям районов, которые фактически находятся под контролем самопровозглашенных республик Донбасса. Киев осудил это решение и призвал мировое сообщество вмешаться в ситуацию.

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