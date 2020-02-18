Украина и ДНР раскритиковали «мюнхенский план» по урегулированию конфликта

Представленный на Мюнхенской конференции по безопасности план по урегулированию конфликта в Донбассе раскритиковали и Украина, и непризнанная Донецкая народная республика (ДНР). Глава украинского МИД Вадим Пристайко счел пакет предложений политическим заказом, передает «РБК-Украина».

По словам министра, есть люди, которые искренне хотят помочь, другие же выполняют определенный политический заказ. «Если выбирать между этими двумя крайностями, то, наверное, тот план... (...) ближе к тем, кто выполняет политический заказ», — сказал Пристайко.

Он пояснил, что план был обнародован сейчас, поскольку Мюнхенская конференция является ареной для подобных предложений.

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Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова в свою очередь заявила, что «мюнхенский план» — это попытка уйти от минских соглашений, которая не несет практической пользы, передает РИА Новости. Предложения расплывчаты, сформулированы без учета мнений представителей донбасских республик и вредят мирному процессу, при этом гуманитарные и социально-экономические вопросы в «мюнхенском плане» упомянуты вскользь, считает Никонорова.

«Если европейские дипломаты хотят действенно помочь возобновлению мира в Донбассе, пусть окажут все возможное давление на украинское руководство с тем, чтобы оно начало наконец-то выполнять свои обязательства по минским соглашениям», — подчеркнула глава МИД.

«Двенадцать шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе» были обнародованы 14 февраля. План предлагает создание переговорной группы между военными ведомствами «нормандской четверки» (России, Украины, Германии и Франции), зону свободной торговли в Донбассе с Евросоюзом и Россией, запуск «нового диалога о национальной идентичности» на Украине и другие меры. Среди авторов плана — экс-министр обороны Британии Дес Браун, экс-министр иностранных дел России Игорь Иванов и председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер. После этого Ишингера включили в базу сайта «Миротворец».

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