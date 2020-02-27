В ДНР оценили план по «холодной деоккупации» Донбасса

Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Медведев дал оценку плану лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука по «холодной деоккупации» Крыма и Донбасса. Его слова приводит РИА Новости.

Медведев назвал его «очередной спекуляцией на конфликте» и «попыткой повысить политический рейтинг».

Он подчеркнул, что минские соглашения — это единственный план по урегулированию конфликта в Донбассе, имеющий юридическую силу. Депутат напомнил, что этот план одобрен Францией, Германией и Россией и не подлежит пересмотру.

Ранее украинская партия «Голос» разработала план «холодной деоккупации» Крыма и Донбасса. В «Голосе» надеются приблизиться к «восстановлению территориальной целостности Украины в полном объеме без горячей фазы». По мнению Вакарчука, минские соглашения убивают украинцев и создают иллюзию движения к миру. План включает прекращение огня на всей линии фронта, введение демилитаризованной зоны и международной полицейской миссии, начало «деоккупации», создание временной международной администрации и другие меры.

Часть Донецкой и Луганской областей вышли из-под контроля Киева, который попытался вернуть их военной силой. Украина обвиняет Россию в оккупации своих территорий. Россия отвергает все претензии, указывая на их голословность.

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