Глава ЛНР пригрозил Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник выступил с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пригрозив вернуть режим полной боевой готовности. Об этом в субботу, 20 июня, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Пасечник обещал сделать это, если украинские военные не прекратят обстрелы, уточнив, что Народная милиция, подразделения МВД и медицинские учреждения уже переведены на усиленные режим работы после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которых погиб один мирный житель и трое получили ранения.

Глава ЛНР заявил, что украинская сторона способна выполнять обязательства по прекращению огня, а потому произошедшие обстрелы воспринимаются исключительно как политический шаг. Он призвал Зеленского предотвратить гибель мирных жителей и выполнить предвыборное обещание — принести Украине и республикам Донбасса мир.

15 июня сообщалось, что власти Украины признались в убийстве начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко. Его ликвидация была местью за сбитый в районе аэропорта Луганска Ил-76.

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