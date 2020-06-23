Зеленский пообещал провести «нормандский саммит» несмотря на пандемию

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал добиться проведения в ближайшее время «нормандского саммита» несмотря на пандемию коронавируса. Перевод его интервью изданию The Globe and Mail размещен на официальном сайте президента.

По его словам, украинская сторона делает для этого все и будет прилагать еще больше усилий. Зеленский также рассказал, что, несмотря на пандемию, успешно шли консультации в Трехсторонней контактной группе.

Украинский лидер подчеркнул, что верит в достижение мира в Донбассе дипломатическим путем. Вместе с тем он убежден, что другие страны мира должны оказывать давление на Россию, иначе результата не будет.

14 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что минские соглашения по Донбассу не мертвы, но держатся на одном аппарате искусственной вентиляции легких. До этого Зеленский сказал, что отводит год на достижение результатов по Донбассу, и пообещал выйти из минских договоренностей в случае, если за этот срок «нормандский формат» (Россия, Германия, Франция и Украина) не принесет результатов.

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