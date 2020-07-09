На Украине рассказали о требовании России к закону об особом статусе Донбасса

Украинский журналист Денис Казанский, участвующий в переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, рассказал о требовании российской стороны к закону об особом статусе региона. Об этом в четверг, 9 июля, сообщает Gordonua.com.

По словам Казанского, во время обсуждения закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областях» (ОРДЛО) не удалось договориться о преамбуле документа. Россия требует вычеркнуть упоминание о возвращении и реинтеграции переселенцев, утверждает Казанский.

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«Они боятся возвращения проукраински настроенного населения, которое с самого начала не признавало никаких "ЛДНР". Кроме того, они пользуются нашим захваченным имуществом, которое очень не хотят возвращать», — заявил журналист, который сам является выходцем из Донбасса.

Казанский уверяет, что во время переговоров назвал упоминание переселенцев в законе принципиальным моментом. На это, по его словам, «представитель ОРДЛО от России Родион Мирошник заявил, что 1,5 миллиона человек – "это несущественный вопрос"». В целом, по словам Казанского, «Россия и ее сателлиты» блокируют практически все предложения Украины.

Ранее полпред России в трехсторонних переговорах Борис Грызлов заявил, что Украина уходит от предметного обсуждения вопросов по Донбассу, что серьезно тормозит работу контактной группы.

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