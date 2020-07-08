Украину обвинили в уходе от предметного обсуждения по Донбассу

Украина уходит от предметного обсуждения вопросов по Донбассу, что серьезно тормозит работу контактной группы. В этом ее обвинил полпред России в трехсторонних переговорах Борис Грызлов, его словам приводит РИА Новости.

«Путем постоянной перетасовки своих представителей украинская сторона пытается уйти от предметного обсуждения на площадках подгрупп», — сказал он. По словам Грызлова, это также вносит дополнительную нестабильность в отношения Киева и Донбасса.

Российский полпред подчеркнул, что разрешить внутриукраинский конфликт можно только путем последовательного выполнения Украиной всех минских договоренностей. При этом нужно постоянно вести диалог между Киевом, Донецком и Луганском.

Ранее сообщалось, что Украина отказалась от договоренностей об обмене пленными. По словам Грызлова, прямо во время заседания контактной группы киевская делегация заявила, что отказывается от предложенных ею четырех категорий списка граждан для обмена.

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