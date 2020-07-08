Украина отказалась от договоренностей об обмене пленными

Киев отказалась от договоренностей в рамках обмена пленными. Такие действия Украины значительно затормозят процесс освобождения удерживаемых обеими сторонами граждан. Об этом заявил по итогам заседания полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов, его слова передает РИА Новости.

«В ходе сегодняшней конференции Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц», — сказал Грызлов. По его словам, украинская сторона сама предложила действующий формат списков, однако прямо в ходе заседания киевская делегация потребовала добавления в них еще двух категорий.

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В середине апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждает с Россией обмен удерживаемыми лицами. Он заявил, что из-за пандемии коронавируса с этим могут быть трудности, и предложил Москве провести переговоры в видеоформате.

В середине апреля прошел последний обмен пленными между Киевом и Донбассом. Тогда Донецку отдали 10 человек, а забрали 9. При этом в Луганск вернули 7 человек, а забрали оттуда 11. В сентябре Россия и Украина обменялись заключенными по формуле «35 на 35». Киеву вернули задержанных в Керченском проливе моряков и осужденного за терроризм режиссера Олега Сенцова, в Россию вернулись журналист Кирилл Вышинский и «ценный свидетель» по делу о катастрофе малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах.

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