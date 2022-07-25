ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону боевых самолетов России

ФСБ пресекла операцию украинской военной разведки по угону боевых самолетов ВКС Росиии

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла операцию украинской военной разведки по вербовке российских летчиков и угону боевых самолетов военно-космических сил (ВКС) России. Об этом в понедельник, 25 июля, со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы сообщает ТАСС.

По данным ФСБ, сотрудники украинской разведки действовали от имени политического руководства своей страны.

При вербовке военные разведчики Украины обещали российским военным летчикам не только деньги, но и гарантировали получение гражданства одной из стран Евросоюза.

От летчиков требовалось осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые вооруженными силами Украины (ВСУ) аэродромы.

Украинская военная разведка раскрыла перед Россией стратегические данные

В ходе вербовки российских летчиков и их подготовки к угону самолетов ВКС России представитель разведки Украины раскрыл схемы расположения средств ПВО, а также аэродромов страны.

В числе стратегически важных данных оказалась и информация о зонах действия ПВО на юго-востоке Украины.

Помимо этого, разведка Украины раскрыла схемы аэродромов Озерное в Черниговской области, а также Староконстантинов в Хмельницкой области. В заключение в ФСБ сообщили о картах высот окрестностей аэродрома в Черниговской области и Житомира. Эти сведения помогли Вооруженным силам России нанести удар по ряду украинских военных объектов.

За угон самолета ВКС России предлагали два миллиона долларов

Украинская военная разведка обещала заплатить российскому летчику два миллиона долларов за угон самолета. Вербовщики планировали угнать самолеты Су-24, Су-34 или Ту-22МЗ. На опубликованном российскими спецслужбами видео сотрудник украинской разведки говорит россиянину, что их цель — военный самолет, за который они готовы платить.

Сотрудник спецслужбы указывает на сайт Верховной Рады Украины, где написано, что власти официально платят за угнанный самолет от одного миллиона долларов. Но для российского летчика могут сделать исключение и заплатить больше.

При этом штурмана угоняемого самолета украинская разведка планировала отравить клофелином: вещество было доставлено в Волгоград.

В операции украинской разведки участвовал главный расследователь Bellingcat

По данным РИА Новости, в операции украинской разведки по угону российских самолетов участвовал главный расследователь издания Bellingcat (внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Христо Грозев.

Как добавляет агентство, в эфире телеканала «Россия 24» был показан сюжет о срыве операции Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов.

В ходе него был показан фрагмент переписки Грозева с одним из участников операции.

Как стало известно ФСБ России, через своего координатора сотрудник Bellingcat нашел двух девушек-курьеров, которые встретили на железнодорожном вокзале в Липецке нанятого украинской разведкой курьера из Москвы, везшего аванс в размере четырех тысяч долларов для якобы согласившегося на угон российского летчика.

Российский военный летчик рассказал о контактах с украинской разведкой

Как пишет РИА Новости, российский военный летчик, помогший ФСБ сорвать планы Украины по угону самолетов, рассказал, как ему предложили совершить предательство и что обещали за это. По словам летчика, на него вышел человек, предложивший за определенную сумму провести угон авиационной техники на украинскую территорию. При этом летчик изначально воспринял информацию «как шутку».

Однако после дальнейшего общения стало понятно, что я имею дело с представителями специальных служб Украины и их западными союзниками. Этими действиями, по их мнению, я должен был показать свое негативное отношение к политике руководства страны по проведению спецоперации, а также мотивировать летный состав на предательство Родины. Российский военный летчик

По его словам, украинская разведка предлагала паспорта европейских государств, обещала безбедную жизнь за границей. «Но мы все прекрасно понимаем, что это невозможно. И среди них друзей у нас точно нет», — подчеркнул летчик.