Стало известно о планах украинской разведки отравить российского штурмана

Украинская разведка планировала отравить российского штурмана клофелином в Волгограде

Украинская разведка планировала отравить российского штурмана клофелином, вещество было доставлено в Волгоград. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованное видео российских спецслужб с телефонным разговором вербовщика с пилотом.

Украинский разведчик говорит россиянину, якобы согласившемуся на угон самолета, чтобы тот добавил препарат штурману в кофе за 40 минут до вылета.

Две упаковки клофелина по 10 ампул каждая были спрятаны в тайнике, оборудованном в лесном массиве в Волгограде.

Ранее стало известно, что ФСБ России пресекла операцию украинской военной разведки по вербовке российских летчиков и угону боевых самолетов. Силовики полагают, что сотрудники действовали от имени политического руководства своей страны. По версии ФСБ, при вербовке военные разведчики Украины обещали не только деньги, но и гарантировали российским военным летчикам получение гражданства одной из стран Евросоюза. От собеседников разведки требовалось осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) аэродромы.