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ФСБ пресекла операцию украинской разведки по угону российских самолетов

ФСБ пресекла операцию украинской военной разведки по угону российских боевых самолетов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла операцию украинской военной разведки по вербовке российских летчиков и угону боевых самолетов. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 25 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Силовики полагают, что сотрудники украинской разведки действовали от имени политического руководства своей страны. По версии ФСБ, при вербовке военные разведчики Украины обещали не только деньги, но и гарантировали российским военным летчикам получение гражданства одной из стран Евросоюза. От собеседников разведки требовалось осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые вооруженными силами Украины (ВСУ) аэродромы. Однако, в ходе операции по пресечению вербовки ФСБ получила сведения, которые помогли Вооруженным силам России нанести удар по ряду украинских военных объектов.

Ранее сообщалось, что силовики начали обыскивать Ростехнадзор Татарстана и Казанский вертолетный завод: мероприятия проводили сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП).

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Владимир Шарапов
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