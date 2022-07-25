ФСБ пресекла операцию украинской разведки по угону российских самолетов

ФСБ пресекла операцию украинской военной разведки по угону российских боевых самолетов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла операцию украинской военной разведки по вербовке российских летчиков и угону боевых самолетов. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 25 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Силовики полагают, что сотрудники украинской разведки действовали от имени политического руководства своей страны. По версии ФСБ, при вербовке военные разведчики Украины обещали не только деньги, но и гарантировали российским военным летчикам получение гражданства одной из стран Евросоюза. От собеседников разведки требовалось осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые вооруженными силами Украины (ВСУ) аэродромы. Однако, в ходе операции по пресечению вербовки ФСБ получила сведения, которые помогли Вооруженным силам России нанести удар по ряду украинских военных объектов.

Ранее сообщалось, что силовики начали обыскивать Ростехнадзор Татарстана и Казанский вертолетный завод: мероприятия проводили сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП).