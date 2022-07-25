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ФСБ показала на видео попытки вербовки российских пилотов украинской разведкой

ФСБ опубликовала видео попытки вербовки украинской разведкой летчика ВКС России
Начало событий в новости ФСБ пресекла операцию украинской разведки по угону российских самолетов

ФСБ показала на видео попытки украинской разведки завербовать пилотов российских боевых самолетов за два миллиона долларов. Кадры в понедельник, 25 июля, публикует Telegram-канал телеканала «Звезда».

На видео приведен фрагмент телефонного разговора и фото переписок, в которых украинский разведчик пытается завербовать российских летчиков. Затем они, якобы согласившись на сделку, держат номера боевых самолетов на фоне бомбардировщика Су-24, сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 и стратегического сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3.

На кадрах виден момент передачи курьером аванса в четыре тысячи долларов, после чего демонстрируются изъятые деньги.

Ранее 25 июля ФСБ сообщила о пресечении вербовки Украиной летчика ВКС России.

Екатерина Власова
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