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В Кремле дали оценку работе предотвративших угон самолета сотрудников спецслужб

В Кремле высоко оценили работу предотвративших угон боевого самолета сотрудников ФСБ
Начало событий в новости ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону боевых самолетов России

Фото: РИА Новости

Работа сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), предотвративших угон российского боевого самолета в рамках операции украинских военных, заслуживает высокой оценки. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Действия сотрудников спецслужб в Кремле назвали эффективными.

«Это весьма и весьма эффективная работа наших контрразведчиков, поэтому такая оценка — оценка высокая», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что ФСБ России пресекла операцию украинской военной разведки по вербовке российских летчиков и угону боевых самолетов военно-космических сил (ВКС) России.

По данным спецслужбы, сотрудники украинской разведки действовали от имени политического руководства своей страны.

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Валерий Розенберг
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