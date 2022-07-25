ФСБ раскрыла предложенную украинской разведкой российским летчикам сумму за угон

ФСБ: украинская разведка обещала 2 млн долларов летчику из России за угон самолета Су-24

Два миллиона долларов обещала украинская военная разведка заплатить российскому летчику за угон самолета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России, раскрывшей детали проведенной спецоперации по срыву вербовки пилотов.

Вербовщики планировали угнать самолеты Су-24, Су-34 или Ту-22МЗ. На опубликованном российскими спецслужбами видео сотрудник украинской разведки говорит россиянину, что их цель военный самолет, за который они готовы платить. Далее собеседник указывает на сайт Верховной Рады Украины, где написано, что украинские власти официально платят от одного миллиона долларов. Но для российского летчика могут сделать исключение и заплатить больше.

Ранее 25 июля ФСБ сообщила о пресечении вербовки Украиной летчика ВКС России.