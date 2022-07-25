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ФСБ заявила о раскрытии схем средств ПВО и аэродромов Украины военной разведкой

Украинская разведка раскрыла ФСБ данные про средства ПВО и расположение аэродромов

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Украинская военная разведка раскрыла перед Россией схемы расположения средств ПВО, а также аэродромов страны, когда готовилась к угону самолета ВКС РФ. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщил представитель разведки Украины во время разговора с ФСБ России, передает ТАСС.

О том, что ФСБ России пресекла операцию военной разведки Украины по вербовке российских летчиков и угону боевых самолетов, стало известно ранее в понедельник, 25 июля. Уточнялось, что вербовщики готовились к угону самолетов Су-24, Су-34 или Ту-22МЗ. В ходе операции по пресечению вербовки ФСБ также раскрыла сведения, которые помогли российским военным нанести удар по украинским военным объектам.

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Варвара Кошечкина
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