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Стало известно об участии сотрудника Bellingcat в операции украинской разведки

ФСБ сообщила, что сотрудник Bellingcat Грозев участвовал в операции по угону самолетов РФ
Христо Грозев

Христо Грозев. Фото: Hannah McKay / Reuters

Главный расследователь издания Bellingcat (внесено Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Христо Грозев участвовал в операции украинской разведки по угону российских самолетов. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на телеканале «Россия 24» вышел сюжет о срыве операции Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов. В ходе него был показан фрагмент переписки Грозева с одним из участников операции.

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Как стало известно ФСБ России, через своего координатора сотрудник Bellingcat нашел двух девушек-курьеров, которые встретили на железнодорожном вокзале в Липецке курьера из Москвы, везшего аванс в размере четырех тысяч долларов от украинских разведчиков для якобы согласившегося на угон российского летчика.

О том, что ФСБ пресекла операцию украинской военной разведки по вербовке российских летчиков и угону боевых самолетов, сообщалось в понедельник, 25 июля. По версии ведомства, при вербовке военные разведчики Украины обещали военным летчикам из России не только деньги, но и гарантировали им получение гражданства одной из стран Евросоюза. От летчиков требовали осуществить перелет и посадку самолетов на аэродромы, контролируемые украинскими военными.

Bellingcat внесли в реестр СМИ-иноагентов в октябре 2021 года. Соответствующая информация появилась на сайте Минюста России. Сотрудники издания не согласились с этим решением и подали иск с требованием его отмены. В феврале 2022 года суд признал включение Bellingcat в список иноагентов законным.

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Олег Давыдов
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