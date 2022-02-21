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Российский суд признал законным включение Bellingcat в реестр иноагентов

Суд в Москве не удовлетворил иск Bellingcat о незаконном включении в реестр иноагентов

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение Минюста России включить компанию Bellingcat в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Марию Зырянову, представляющую интересы организации.

«Суд рассмотрел иск Bellingcat к Минюсту о признании незаконным включения этой компании в реестр СМИ-иноагентов и отказался его удовлетворить», — сказала она.

Адвокат добавила, что решение инстанции будет обжаловано.

О том, что Bellingcat внесли в список иностранных агентов, стало известно в начале октября. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Минюста. В компании не согласились с этим решением и подали иск с требованием его отмены.

11 февраля сообщалось, что Минюст расширил список СМИ-иноагентов, включив в него учредителя Sota.Vision Александру Айнбиндер. Кроме того, в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента, попал Московский комьюнити-центр для ЛГБТ+ инициатив.

До этого иностранными агентами были признаны издания «Медуза», «Важные истории», «ОВД-Инфо», «Проект», «Радио Свобода», а также некоммерческая правозащитная организация «Якутия — наше мнение» и другие.

Евгения Наумова
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