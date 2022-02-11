Минюст расширил реестр СМИ-иноагентов

Минюст расширил реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

В реестр СМИ-иноагентов попала учредитель Sota.Vision Александра Айнбиндер. Как отмечает РБК, в ноябре прошлого года в этот же список добавили бывшего главного редактора издания Олега Еланчика.

Кроме того, в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, попал Московский комьюнити-центр для ЛГБТ+ инициатив.

8 февраля Верховный суд России по иску министерства юстиции ликвидировал политическую партию «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными».