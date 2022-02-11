Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Минюст расширил реестр СМИ-иноагентов

Минюст добавил учредителя Sota.Vision Александру Айнбиндер в список СМИ-иноагентов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Минюст расширил реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

В реестр СМИ-иноагентов попала учредитель Sota.Vision Александра Айнбиндер. Как отмечает РБК, в ноябре прошлого года в этот же список добавили бывшего главного редактора издания Олега Еланчика.

Кроме того, в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, попал Московский комьюнити-центр для ЛГБТ+ инициатив.

8 февраля Верховный суд России по иску министерства юстиции ликвидировал политическую партию «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Сборная России поднялась на одну строчку в медальном зачете Олимпиады в Пекине
Макрон поговорит с Путиным по телефону
Зеленский ввел санкции против телеканала «Наш»
Белый дом рассказал о планах России захватить крупные города Украины
Евросоюз и США призвали своих граждан покинуть Украину
Британия начала эвакуировать сотрудников посольства из Киева
Стало известно о желании Байдена провести телефонный разговор с Путиным
Байден более часа обсуждал с европейскими лидерами ситуацию вокруг Украины
Губерниев осудил позицию тренеров Валиевой
Влюбленные весь день катались на такси и задолжали десятки тысяч рублей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.