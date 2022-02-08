В России ликвидировали партию «Добрых дел»

Верховный суд России по иску Министерства юстиции ликвидировал политическую партию «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными». Об этом 8 февраля пишет «Интерфакс».

В утвержденной в 2014 году программе партии, размещенной на сайте Минюста, говорится, что основной своей целью она заявляла — «повсеместно делать добрые дела». В уставе организации также отмечалось, что партия не является оппозиционной и поддерживает все положительные начинания Президента России и Правительства.

Президентом партии «Добрых дел» числится Андрей Кириллов. С 1993 по 1996 он был депутатом Госдумы первого созыва.