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Верховный суд ликвидировал партию племянника Путина

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Фото: party-npk.ru

Верховный суд России ликвидировал партию «Народ против коррупции» бизнесмена Романа Путина, двоюродного племянника президента Владимира Путина. Об этом говорится в картотеке суда.

Там указано, что иск Министерства юстиции о ликвидации партии был удовлетворен полностью в понедельник, 16 ноября.

Минюст не раскрывал причину иска. Однако помощник Романа Путина Максим Каменев в конце сентября уточнил, что претензии ведомства могут быть связаны с проблемами с отчетностью партии. При этом он выразил уверенность, что все недостатки будут урегулированы в полном соответствии с законом.

О возможной ликвидации партии «Народ против коррупции» стало известно 11 сентября. Тогда член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко заявил, что партия не выполнила требований законодательства об обязательном участии в выборах.

Роман Путин стал председателем партии в июле 2020 года. Ожидалось, что благодаря его участию «партия получит новый импульс в развитии антикоррупционной деятельности, реализации различных социальных проектов».

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