ЦИК предупредила о возможной ликвидации партии племянника Путина

Центральная избирательная комиссия предупредила о возможной ликвидации до конца 2020 года четырех политических партий, в том числе и партии «Народ против коррупции», лидером которой является двоюродный племянник президента России Роман Путин. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на члена Центризбиркома Евгения Шевченко.

По его словам, партия Путина не выполнила требований законодательства об обязательном участии в выборах. Он пояснил, что если политическая партия не участвует в выборах семь лет подряд, ее ликвидируют.

Роман Путин в свою очередь рассказал, что сейчас идет процесс официального назначения его главой партии. Он сообщил, что «Народ против коррупции» оперативно вышла на муниципальные выборы, которые состоятся 13 сентября, и активно наращивает сеть отделений в регионах России. Политик надеется, что это поможет устранить недочеты, выявленные ЦИК, и избежать ликвидации организации.

Ранее сообщалось, что Роман Путин стал руководителем партии «Народ против коррупции». Съезд партии состоялся 5 июля. Романа Путина избрали на пятилетний срок по итогам тайного голосования. Путин вступил в партию 21 июня 2020 года. Ожидалось, что благодаря его участию «партия получит новый импульс в развитии антикоррупционной деятельности, реализации различных социальных проектов».