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Племянник Путина высказался об альтернативе президенту

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Роман Путин
Роман Путин
Фото: Wikipedia

Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, высказался об альтернативе главе государства. Интервью с ним опубликовал «Коммерсантъ».

Роман Путин ответил на вопрос о своем отношении к предложенным депутатом Госдумы Валентиной Терешковой поправкам к Конституции о президентских сроках. «Наша страна нуждается в сильном лидере. Тем более в ситуации глобального кризиса. Альтернативы Владимиру Путину нет. Ну не Навальный же?», — пояснил предприниматель.

Также он рассказал в интервью, что намеревается создать партию «Люди дела», основной целью которой является прохождение в Госдуму. На вопрос о том, обсуждал ли Роман Путин свои намерения с администрацией президента, он заявил, что члены партии готовы при необходимости это сделать.

По словам бизнесмена, он лично будет финансировать партию, привлекая впоследствии людей из бизнеса и спонсоров. Предприниматель заявил, что готов потратить на организацию съезда два-три миллиона рублей, остальное «донесут партнеры».

Отцом Романа Путина является Игорь Путин, двоюродный брат президента России. Роман Путин работал в ФСБ, после чего занимал пост советника мэра Рязани по безопасности. Покинув госслужбу, он занимался консультациями крупных финансово-промышленных групп и губернаторов.

10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила снять ограничения президентских сроков для действующего президента после принятия поправок к Конституции. Инициативу поддержали в нижней и верхней палатах парламента. Путин, выступая перед парламентариями, допустил свое участие в следующих выборах главы государства.

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