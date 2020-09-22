В партии племянника Путина нашли возможную причину иска о ликвидации

Представители партии «Народ против коррупции», лидером которой является двоюродный племянник президента России Роман Путин, нашли возможную причину иска Министерства юстиции страны о ликвидации партии. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам помощника Романа Путина Максима Каменева, с чем именно связан иск будет известно только после того, как юристы получат и изучат заявление. В то же время он не исключает, что претензии ведомства связаны с проблемами с отчетностью партии.

«Мы как раз занимаемся устранением данных недостатков. Мы уверены, что все они будут так или иначе урегулированы в полном соответствии с законом», — заверил он.

11 сентября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предупредила о возможной ликвидации до конца 2020 года четырех политических партий, в том числе и партии «Народ против коррупции». По словам члена Центризбиркома Евгения Шевченко, партия Романа Путина не выполнила требований законодательства об обязательном участии в выборах. Он пояснил, что если политическая партия не участвует в выборах семь лет подряд, ее ликвидируют.

Также известно, что с требованием ликвидировать партию племянника Путина в Минюст обратился Верховный суд России. Дата рассмотрения иска пока не назначена.

Ранее сообщалось, что Роман Путин стал руководителем партии «Народ против коррупции». Съезд партии состоялся 5 июля. Романа Путина избрали на пятилетний срок по итогам тайного голосования. Путин вступил в партию 21 июня 2020 года. Ожидалось, что благодаря его участию «партия получит новый импульс в развитии антикоррупционной деятельности, реализации различных социальных проектов».