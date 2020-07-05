Племянника Путина захотели сделать борцом с коррупцией

Двоюродного племянника президента России Владимира Путина — Романа — захотели сделать борцом с коррупцией — его кандидатуру намерены выдвинуть на должность руководителя партии «Народ против коррупции». Об этом сообщается на сайте партии.

Съезд партии состоится 5 июля, на нем будет принято решение назначении Романа Путина. Он вступил в партию «Народ против коррупции» 21 июня 2020 года. Ожидается, что благодаря его участию «партия получит новый импульс в развитии антикоррупционной деятельности, реализации различных социальных проектов».

Отцом Романа Путина является Игорь Путин, двоюродный брат президента России. Роман Путин работал в ФСБ, после чего стал советником мэра Рязани по безопасности. Покинув госслужбу, он занимался консультациями крупных финансово-промышленных групп и губернаторов.

В интервью «Коммерсанту» в марте 2020 года Роман Путин говорил, что не видит альтернативы Владимиру Путину на посту главы государства, так как страна «нуждается в сильном лидере». Он также рассказывал, что намерен создать партию «Люди дела», цель которой — прохождение в Госдуму. Роман Путин утверждал, что будет финансировать партию лично, привлекая к этому бизнесменов и спонсоров.

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