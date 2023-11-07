Вручивший боевые гранаты помощнику главкома ВСУ сослуживец объяснил свой подарок

Подаривший боевые гранаты помощнику главкома ВСУ заявил, что того тяжело удивить

Вручивший боевые гранаты помощнику главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Геннадию Частякову сослуживец объяснил выбор своего подарка. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Во время дачи показаний офицер признался, что сам придумал положить в деревянную коробку бутылку виски и шесть гранат. При вручении он заявил коллеге, что выбрал такой подарок, так как «того тяжело удивить». При этом он уведомил погибшего, что дарит ему боевые боеприпасы. Это подтвердили три свидетеля, при которых полковник вручал подарок.

Вероятно, Частяков не поверил коллеге, решив, что гранаты являются рюмками специфической формы. В результате небрежного обращения одна из гранат взорвалась.

Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко объяснил гибель помощника главкома ВСУ игрой с гранатами. По его словам, 39-летний майор решил показать подаренный боеприпас западного образца своему 13-летнему сыну, а тот начал с ним играться. Затем Частяков отобрал гранату и выдернул кольцо, после чего раздался взрыв.