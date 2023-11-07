Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:55, 7 ноября 2023Бывший СССР

Вручивший боевые гранаты помощнику главкома ВСУ сослуживец объяснил свой подарок

Подаривший боевые гранаты помощнику главкома ВСУ заявил, что того тяжело удивить

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Вручивший боевые гранаты помощнику главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Геннадию Частякову сослуживец объяснил выбор своего подарка. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Во время дачи показаний офицер признался, что сам придумал положить в деревянную коробку бутылку виски и шесть гранат. При вручении он заявил коллеге, что выбрал такой подарок, так как «того тяжело удивить». При этом он уведомил погибшего, что дарит ему боевые боеприпасы. Это подтвердили три свидетеля, при которых полковник вручал подарок.

Вероятно, Частяков не поверил коллеге, решив, что гранаты являются рюмками специфической формы. В результате небрежного обращения одна из гранат взорвалась.

Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко объяснил гибель помощника главкома ВСУ игрой с гранатами. По его словам, 39-летний майор решил показать подаренный боеприпас западного образца своему 13-летнему сыну, а тот начал с ним играться. Затем Частяков отобрал гранату и выдернул кольцо, после чего раздался взрыв.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Привет от Зеленского» Помощника главкома ВСУ взорвали в его день рождения

      Стало известно о закулисных взаимных обвинениях украинцев и американцев

      На Западе Зеленского предупредили о ведущем к унижению шаге

      Кулеба предсказал Украине худшую зиму в истории

      Курьер забрался в постель к клиентке и попытался ее поцеловать

      Вручивший боевые гранаты помощнику главкома ВСУ сослуживец объяснил свой подарок

      Антонов высказался о попытках США говорить с Россией с позиции силы

      В США назвали поведение Залужного признаком скорого поражения Украины

      Покинувшие дома из-за конфликта с ХАМАС израильтяне обвинили ООН в бездействии

      Трамп отверг приглашение Зеленского приехать в Киев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости