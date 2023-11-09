На Украине возбудили дело против подарившего гранаты помощнику Залужного офицера

ГБР: возбуждено дело против подарившего гранаты помощнику Залужного офицера

Уголовное дело о незаконном обороте оружия возбуждено против офицера, который подарил гранаты помощнику главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадию Частякову. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) страны в Telegram-канале.

«Офицеру сообщено о подозрении в приобретении, хранении, ношении и сбыте взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения», — заявили в ведомстве.

По версии следствия, он приобрел без необходимого разрешения восемь ручных универсальных гранат и принес их в свой служебный кабинет. Затем обвиняемый упаковал шесть из них и бутылку крепкого алкоголя в деревянный ящик, который подарил Частякову на его день рождения. ГБР отмечает, что такими действиями офицер совершил сбыт взрывных устройств.

6 ноября сообщалось, что помощник главкома ВСУ получил несовместимые с жизнью ранения из-за взрыва гранаты, которую ему подарили. Как уточнялось, 39-летний майор вернулся домой с подарками от коллег, полученными в честь своего дня рождения.