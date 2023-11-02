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11:51, 2 ноября 2023Бывший СССР

На Украине выявили схему вывоза уклонистов за рубеж на машинах скорой помощи

СБУ: с Украины вывозили уклонистов за рубеж на машинах скорой помощи с маячками

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) и Нацполиция выявили в Одесской области схему вывоза призывников за рубеж на машинах скорой помощи с включенными маячками. Об этом сообщила спецслужба в своем Telegram-канале.

Как выяснилось, примерно за 5000 долларов уклониста вывозили на границу и оставляли его за пунктом пропуска. Поскольку машина ехала с включенной сиреной и проблесковым маячком, ее не останавливали на блокпостах.

После прохождения украинской границы уклониста встречал еще один участник схемы, который проводил его на территорию другого государства.

В результате оперативных действий правоохранители остановили машину скорой помощи с двумя уклонистами. Также был задержан организатор преступной группировки.

Ранее на Украине раскрыли схему вывоза уклонистов, в которой участвовали работники военкоматов Киева и ряда областей республики. Стоимость оказываемой преступниками услуги составляла от 6000 до 10 тысяч долларов с человека.

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      Александр Слабиев
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