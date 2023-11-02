На Украине выявили схему вывоза уклонистов за рубеж на машинах скорой помощи
Служба безопасности Украины (СБУ) и Нацполиция выявили в Одесской области схему вывоза призывников за рубеж на машинах скорой помощи с включенными маячками. Об этом сообщила спецслужба в своем Telegram-канале.
Как выяснилось, примерно за 5000 долларов уклониста вывозили на границу и оставляли его за пунктом пропуска. Поскольку машина ехала с включенной сиреной и проблесковым маячком, ее не останавливали на блокпостах.
После прохождения украинской границы уклониста встречал еще один участник схемы, который проводил его на территорию другого государства.
В результате оперативных действий правоохранители остановили машину скорой помощи с двумя уклонистами. Также был задержан организатор преступной группировки.
Ранее на Украине раскрыли схему вывоза уклонистов, в которой участвовали работники военкоматов Киева и ряда областей республики. Стоимость оказываемой преступниками услуги составляла от 6000 до 10 тысяч долларов с человека.