На Украине выявили схему вывоза уклонистов за рубеж на машинах скорой помощи

СБУ: с Украины вывозили уклонистов за рубеж на машинах скорой помощи с маячками

Служба безопасности Украины (СБУ) и Нацполиция выявили в Одесской области схему вывоза призывников за рубеж на машинах скорой помощи с включенными маячками. Об этом сообщила спецслужба в своем Telegram-канале.

Как выяснилось, примерно за 5000 долларов уклониста вывозили на границу и оставляли его за пунктом пропуска. Поскольку машина ехала с включенной сиреной и проблесковым маячком, ее не останавливали на блокпостах.

После прохождения украинской границы уклониста встречал еще один участник схемы, который проводил его на территорию другого государства.

В результате оперативных действий правоохранители остановили машину скорой помощи с двумя уклонистами. Также был задержан организатор преступной группировки.

Ранее на Украине раскрыли схему вывоза уклонистов, в которой участвовали работники военкоматов Киева и ряда областей республики. Стоимость оказываемой преступниками услуги составляла от 6000 до 10 тысяч долларов с человека.

