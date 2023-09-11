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12:46, 11 сентября 2023Россия

В Кремле напомнили Киеву о переговорной позиции Москвы

Песков: при возобновлении переговоров Киеву придется признать реалии

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В случае возобновления российско-украинских переговоров Киеву придется исходить из реалий, существующих с марта 2022 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина будет готова вернуться к переговорному процессу, если Россия проявит инициативу в этом вопросе.

В настоящее время предпосылок для возобновления переговоров нет, сказал Песков. При этом Москва с самого начала сохраняла готовность к диалогу, добавил он.

Ранее в МИД России рассказали, что урегулирование конфликта возможно при признании Киевом новых территориальных реалий. Помимо этого, Украина должна будет подтвердить свой внеблоковый и безъядерный статус, добавили во внешнеполитическом ведомстве.

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    Алан Босиков
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