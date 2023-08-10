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02:24, 10 августа 2023Россия

В МИД России озвучили условия для мирного решения конфликта на Украине

МИД России: для урегулирования ситуации Украине надо прекратить боевые действия

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что мирное урегулирование на Украине возможно лишь в том случае, если Киев прекратит боевые действия и террористические атаки. Об этом дипломат рассказал в интервью ТАСС.

«Со своей стороны, продолжаем придерживаться нашей принципиальной позиции о том, что всеобъемлющее, устойчивое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки», — объяснил он.

Как считает Галузин, для урегулирования ситуации должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины — ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. По словам дипломата, должны быть признаны новые территориальные реалии, а также обеспечены демилитаризация и денацификация Украины.

Замглавы МИД также уточнил, что Запад и Киев продвигают предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G20 в ноябре 2022 года «формулу мира». Она, по сути, «никакого отношения к мирному урегулированию не имеет», резюмировал Галузин.

В июле Михаил Галузин заявил, что российские военные дают решительный отпор «захлебывающемуся» контрнаступлению Вооруженных сил Украины. По словам дипломата, Запад ни во что не ставит интересы Киева и народа Украины, а также будет воевать с Москвой до последнего украинца. Галузин также подчеркнул, что Россия готова и далее давать отпор западной стороне и ее «украинским приспешникам».

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    Марина Совина
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