МИД России заявил о «захлебывающемся» контрнаступлении ВСУ

Замглавы МИД Галузин заявил, что российские военные дают отпор контрнаступлению ВСУ

Российские военные дают решительный отпор «захлебывающемуся» контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин, передает РИА Новости.

«Наши войска дают решительный отпор попыткам боевиков украинских формирований совершать, осуществлять так называемое контрнаступление. Оно захлебывается», — сказал он и добавил, что ВСУ несут большие потери.

По мнению Галузина, Запад ни во что не ставит интересы Киева и народа Украины, а также будет воевать с Москвой до последнего украинца. Замглавы МИД подчеркнул, что Россия готова и далее давать отпор западной стороне и ее «украинским приспешникам». Кроме того, он отметил готовность Москвы продолжать спецоперацию для реализации тех целей и задач, которые были поставлены российским президентом Владимиром Путиным.