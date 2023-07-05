Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:37, 5 июля 2023Бывший СССР

МИД России заявил о «захлебывающемся» контрнаступлении ВСУ

Замглавы МИД Галузин заявил, что российские военные дают отпор контрнаступлению ВСУ

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Российские военные дают решительный отпор «захлебывающемуся» контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин, передает РИА Новости.

«Наши войска дают решительный отпор попыткам боевиков украинских формирований совершать, осуществлять так называемое контрнаступление. Оно захлебывается», — сказал он и добавил, что ВСУ несут большие потери.

По мнению Галузина, Запад ни во что не ставит интересы Киева и народа Украины, а также будет воевать с Москвой до последнего украинца. Замглавы МИД подчеркнул, что Россия готова и далее давать отпор западной стороне и ее «украинским приспешникам». Кроме того, он отметил готовность Москвы продолжать спецоперацию для реализации тех целей и задач, которые были поставлены российским президентом Владимиром Путиным.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    Си Цзиньпин предостерег Владимира Путина от применения ядерного оружия на Украине. Что об этом думают в России?

    Администрации Байдена запретили общаться с платформами соцсетей

    МАГАТЭ сообщило об итогах проверки Запорожской АЭС на минирование

    В Белоруссии допустили применение ядерного оружия в случае вторжения в страну

    Число пострадавших при столкновении теплохода с пирсом в Ярославле резко выросло

    Администратору Telegram-канала «Адские бабки» Инне Чуриловой вынесли приговор

    Звезда «Реальных пацанов» раскрыла подробности отношений с мужем-итальянцем

    Во Франции испугались использования переданного Киеву оружия протестующими

    В Москве разрешили прокладывать автодороги в национальных парках

    Кейт Миддлтон уличили в подражании принцессе Диане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости