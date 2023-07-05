В ДНР заявили о третьей волне украинского контрнаступления

Советник Пушилина: ВСУ перед саммитом НАТО начали третью волну контрнаступления

В преддверии саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали третью волну контрнаступления. Об этом заявил советник временно исполняющего обязанности (врио) главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live».

Он уточнил, что за основу новой волны контраступления было выбрано запорожское направление. «Сейчас полыхает все от Днепра практически до стыка в Запорожской области и Донецкой народной республике», — сказал Кимаковский.

Советник Пушилина отметил, что на луганском направлении ВСУ применяют отвлекающие удары, а под Авдеевкой «ведут бои по улучшению своего положения». Кимаковский добавил, что наступление украинской армии идет без особых успехов, так как солдатам не удается прорвать даже первую линию обороны.

Ранее о подготовке ВСУ к масштабному наступлению на запорожском направлении сообщал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он отмечал, что наступательные действия готовятся под утро 5 июля, а войска Украины перебрасывают силы в район Степногорска.