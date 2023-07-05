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04:39, 5 июля 2023Россия

Рогов сообщил о подготовке ВСУ наступления на запорожском направлении

Рогов: утром 5 июля ВСУ могут перейти в масштабное наступление на запорожском направлении

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил, что утром 5 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут перейти в масштабное наступление на запорожском направлении.

«Поступает информация, что противник готовится к наступательным действиям под утро 5 июля», — написал он.

По его словам, ВСУ перебрасывают силы в район населенного пункта Степногорск. Он подчеркнул, что украинская армия начала ликвидацию минно-взрывных заграждений на линии Копани — Работино.

4 июля телеканал CNN сообщил, что страны Запада нервничают из-за слишком медленного продвижения ВСУ.

Ранее президент Чехии и бывший председатель Военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что в случае провала украинской армии Киев не сможет начать новое наступление раньше 2024 года. По словам главы Чешской Республики, у Украины «есть один шанс [провести контрнаступление] в этом году».

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    Марина Совина
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