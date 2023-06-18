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15:44, 18 июня 2023Мир

Президент Чехии рассказал о последствиях провала контрнаступления ВСУ

Президент Чехии: при провале ВСУ Украина не пойдет в новое наступление раньше 2024 года

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

В случае провала украинской армии Киев не сможет начать нового наступления раньше 2024 года. Такое мнение высказал президент Чехии и бывший председатель Военного комитета НАТО Петр Павел. Его цитирует ТАСС.

По словам главы Чешской Республики, у Украины «есть один шанс [провести контрнаступление] в этом году». В случае неуспеха предпринять еще одну попытку Киев не сможет «по объективным причинам», добавил он.

Павел считает, что по итогам кампании 2023 года могут быть начаты переговоры о прекращении конфликта или о его заморозке до 2024 года.

Ранее во Франции допустили ввод на Украину войск НАТО после провала контрнаступления ВСУ.

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    Алан Босиков
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