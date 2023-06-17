Во Франции порассуждали о новом шаге НАТО в случае провала контрнаступления ВСУ

Экс-депутат ЕП Филиппо заявил о возможном введении войск НАТО на Украину из-за провала ВСУ

Западные страны могут пойти на серьезную эскалацию конфликта в случае провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, весь мир ожидал начала операции ВСУ, однако результаты не оправдывают ожиданий. «И каков теперь их план? Третья мировая война? Ввести войска НАТО? Ядерное оружие?» — написал он.

По мнению Филиппо, наступательные действия можно охарактеризовать как фиаско.

Об опасных последствиях вмешательства НАТО Филиппо заявлял и ранее. Он считает, что политика Североатлантического альянса по затягиванию украинского конфликта приведет к эскалации кризиса, который может перерасти в третью мировую войну.