В Евросоюзе заявили о провале контрнаступления Украины под эгидой НАТО

Экс-депутат Европарламента Филиппо: контрнаступление Украины под эгидой НАТО провалилось

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) против российской армии под эгидой НАТО провалилось. Об этом сообщил на своем Youtube-канале французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.

По его словам, последние события на фронте говорят о фиаско президента Украины Владимира Зеленского. Филиппо также отметил, что политика Североатлантического альянса по затягиванию украинского конфликта приведет к эскалации кризиса, который может перерасти в третью мировую войну.

Ранее бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо заявил, что в украинском конфликте наступает переломный момент. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог собрать необходимое число солдат для контрнаступления, а битва за Артемовск еще до контрнаступления существенно перемолола боеспособные части армии страны.