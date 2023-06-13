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21:59, 13 июня 2023Мир

Бывший советник НАТО завил о наступлении переломного момента на Украине

Экс-советник НАТО Жак Бо заявил, что в конфликте на Украине наступает переломный момент
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо в интервью Omerta заявил, что в украинском конфликте наступает переломный момент. Видеозапись доступна на YouTube.

«Стоит подумать о возможности переговоров, но никто не знает, как и в какой форме их проводить, как они начнутся и чем закончатся, кто будет в них участвовать», — сказал он. По его словам, политики западных государств не хотят помочь переговорному процессу.

Бо заявил, что на фоне неудачных атак ВСУ внутри Украины все заметнее становится недовольство. Он также подчеркнул, что в самом аппарате управления страны растет напряженность.

Полковник отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог собрать необходимое число солдат для контрнаступления, а битва за Артемовск (украинское название — Бахмут) еще до контрнаступления существенно перемолола боеспособные части армии страны.

В январе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположил, что конфликт России и Украины, скорее всего, решится мирными переговорами. Однако условия, на которых будет основано мирное соглашение, зависят от соотношения сил двух стран, отметил он. По мнению Столтенберга, военная поддержка Украины со стороны НАТО вынудит Москву «сесть за стол переговоров и признать Украину как суверенное, независимое государство Европы».

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    Марина Совина
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