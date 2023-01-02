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03:59, 2 января 2023Мир

НАТО призвало готовиться к затяжному конфликту на Украине

Генсек НАТО Столтенберг призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Страны-члены НАТО должны приготовиться к долгосрочной поддержке Киева, поскольку Россия не демонстрирует признаков готовности идти на уступки, заявил в интервью BBC News генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его мнению, успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ) не должны создавать иллюзий о возможной победе Киева в ближайшее время. Генсек НАТО отметил, что украинские войска в течение нескольких месяцев вели контрнаступление. В то же время он напомнил, что Россия провела мобилизацию, а многие из мобилизованных сейчас проходят обучение.

Все это свидетельствует о том, что российские войска готовятся к продолжению войны и к возможной попытке нового наступления

Йенс Столтенберггенсек НАТО

В НАТО допустили возможность мирных переговоров

В интервью Столтенберг также выразил мнение, что конфликт России и Украины, скорее всего, решится мирными переговорами. Однако, условия, на которых будет основано мирное соглашение, зависят от соотношения сил двух стран, отметил он. При этом генсек НАТО призвал обеспечить Украине соответствующую поддержку, в том числе военную. По его словам, военная поддержка Украины со стороны НАТО вынудит Москву «сесть за стол переговоров и признать Украину как суверенное, независимое государство Европы».

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал ошибочным предложение западных стран урегулировать конфликт дипломатическим путем до окончания военных действий. Кроме того, в конце сентября президент Украины Владимир Зеленский отказался вести переговоры с Россией, пока Владимир Путин является ее лидером.

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В свою очередь, в России предсказали условие для объявления Украиной перемирия. Политолог Сергей Марков допустил, что выход украинского конфликта на мирное урегулирование возможен в случае, если Вооруженные силы России возьмут под контроль минимум один крупный город. По его словам, речь может идти о таких населенных пунктах, как Одесса, Николаев, Херсон, Харьков и Днепр.

Возможные сроки окончания конфликта на Украине

О том, что украинский конфликт явно не близок к завершению, свидетельствуют суммы, которые США тратят на поддержку Киева. Об этом заявил бывший заместитель главы Генерального штаба Войска польского генерал Леон Коморницкий. «Оно не наступит в 2023 году, возможно — в 2024-м», — высказался генерал о возможных сроках окончания конфликта, добавив, что Запад должен быть готов к этому.

Коморницкий также подчеркнул, что 2023 год станет решающим и судьбоносным в плане будущего Украины. При этом он отметил, что ход конфликта и действия Киева будут все больше зависеть от поставок западных вооружений.

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До этого сроки завершения конфликта на Украине оценил президент Сербии Александар Вучич. По его мнению, мир на Украине не может быть достигнут в скором времени. Вучич подчеркнул, что в настоящее время «все стоит в некой патовой позиции», в которой минимальная инициатива на стороне Москвы.

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Марина Совина
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