НАТО призвало готовиться к затяжному конфликту на Украине

Генсек НАТО Столтенберг призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине

Страны-члены НАТО должны приготовиться к долгосрочной поддержке Киева, поскольку Россия не демонстрирует признаков готовности идти на уступки, заявил в интервью BBC News генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его мнению, успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ) не должны создавать иллюзий о возможной победе Киева в ближайшее время. Генсек НАТО отметил, что украинские войска в течение нескольких месяцев вели контрнаступление. В то же время он напомнил, что Россия провела мобилизацию, а многие из мобилизованных сейчас проходят обучение.

Все это свидетельствует о том, что российские войска готовятся к продолжению войны и к возможной попытке нового наступления Йенс Столтенберг генсек НАТО

В НАТО допустили возможность мирных переговоров

В интервью Столтенберг также выразил мнение, что конфликт России и Украины, скорее всего, решится мирными переговорами. Однако, условия, на которых будет основано мирное соглашение, зависят от соотношения сил двух стран, отметил он. При этом генсек НАТО призвал обеспечить Украине соответствующую поддержку, в том числе военную. По его словам, военная поддержка Украины со стороны НАТО вынудит Москву «сесть за стол переговоров и признать Украину как суверенное, независимое государство Европы».

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал ошибочным предложение западных стран урегулировать конфликт дипломатическим путем до окончания военных действий. Кроме того, в конце сентября президент Украины Владимир Зеленский отказался вести переговоры с Россией, пока Владимир Путин является ее лидером.

В свою очередь, в России предсказали условие для объявления Украиной перемирия. Политолог Сергей Марков допустил, что выход украинского конфликта на мирное урегулирование возможен в случае, если Вооруженные силы России возьмут под контроль минимум один крупный город. По его словам, речь может идти о таких населенных пунктах, как Одесса, Николаев, Херсон, Харьков и Днепр.

Возможные сроки окончания конфликта на Украине

О том, что украинский конфликт явно не близок к завершению, свидетельствуют суммы, которые США тратят на поддержку Киева. Об этом заявил бывший заместитель главы Генерального штаба Войска польского генерал Леон Коморницкий. «Оно не наступит в 2023 году, возможно — в 2024-м», — высказался генерал о возможных сроках окончания конфликта, добавив, что Запад должен быть готов к этому.

Коморницкий также подчеркнул, что 2023 год станет решающим и судьбоносным в плане будущего Украины. При этом он отметил, что ход конфликта и действия Киева будут все больше зависеть от поставок западных вооружений.

До этого сроки завершения конфликта на Украине оценил президент Сербии Александар Вучич. По его мнению, мир на Украине не может быть достигнут в скором времени. Вучич подчеркнул, что в настоящее время «все стоит в некой патовой позиции», в которой минимальная инициатива на стороне Москвы.