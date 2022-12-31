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07:12, 31 декабря 2022Мир

Польский генерал рассказал о перспективах конфликта на Украине

Bankier: польский генерал Коморницкий заявил, что 2023 год станет судьбоносным для Украины

Фото: Reuters

Бывший заместитель главы Генерального штаба Войска польского генерал Леон Коморницкий в беседе с Польским агенством печати рассказал о перспективах конфликта на Украине. Об этом сообщает Bankier.

«Оно не наступит в 2023 году, возможно — в 2024-м», — высказался генерал о завершении украинского конфликта.

Как заявил Коморницкий, 2023 год станет решающим и судьбоносным в плане будущего Украины. В то же время ход конфликта и действия Киева будут все больше обусловлены поставками западных вооружений. Он подчеркнул, что суммы, которые США тратят на украинский конфликт, свидетельствуют о том, что он явно не близок к концу. Поэтому всем нужно быть к этому готовыми, в том числе Польше.

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Одновременно генерал Коморницкий отметил, что в 2023 году могут появиться «определённые симптомы», свидетельствующие о том, что сражающиеся стороны станут склоняться к прекращению конфликта. Этот вариант развития событий наиболее вероятен в том случае, если такие ожидания будут разделять обе вовлечённые стороны, то есть США и Китай.
 
Генерал объяснил, что сегодня Украине прежде всего нужно вооружение, с помощью которого она была бы в состоянии нанести удар по России уже на ее территории. «Это ракеты большой дальности типа «земля — земля», которых Украина до сих пор не получила и благодаря которым возможно наносить удары по противнику дальностью до 500 километров», — пояснил он. По мнению Коморницкого, без этого победа Украины невозможна.

Ранее президент Сербии Александар Вучич оценил сроки завершения конфликта на Украине. По его мнению, мир на Украине не может быть достигнут в скором времени. Вучич подчеркнул, что в настоящее время «все стоит в некой патовой позиции», в которой минимальная инициатива на стороне Москвы.

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Марина Совина
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