Предсказано условие для объявления Украиной перемирия

Политолог Марков: Киев предложит мир, если ВС РФ возьмут под контроль два крупных города

Выход украинского конфликта на мирное урегулирование возможен в случае, если Вооруженные силы России возьмут под контроль минимум один крупный город. Такое возможное условие для объявления перемирия со стороны Киева в беседе с MK.RU предсказал политолог Сергей Марков.

По его словам, речь может идти о таких населенных пунктах, как Одесса, Николаев, Херсон, Харьков и Днепр.

«Если мы возьмем один город, можно будет говорить о мирном соглашении. Возьмем два — западники сами нам его предложат», — поделился мнением эксперт.

30 декабря прошлого года обозреватель The Hill Авраам Шама предположил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США знаменует подготовку Запада к окончанию военного конфликта — на его взгляд, в ходе встречи президент США Джо Байден со своим украинским коллегой заложили основу для мирных переговоров между Россией и Украиной.