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15:29, 30 декабря 2022Интернет и СМИ

В США заявили о подготовке Запада к переговорам между Россией и Украиной

Hill: Байден и Зеленский заложили основу для мирных переговоров между Россией и Украиной

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США знаменует подготовку Запада к окончанию военного конфликта. В ходе переговоров президент США Джо Байден со своим украинским коллегой заложили основу для мирных переговоров между Россией и Украиной, считает обозреватель The Hill Авраам Шама.

«Два президента, вероятно, обсуждали, как прекратить боевые действия, поскольку помощники Байдена уже заложили основу, обсудив этот вопрос с Зеленским перед его визитом», — пишет он.

По мнению автора, западные страны уже готовы положить конец конфликту, чтобы начать уделять больше внимания экономике. «Конфликт значительно подстегнул рост цен на продовольствие и энергоносители. Центральные банки Европы и Америки повышают процентные ставки для борьбы с инфляцией, которая может привести к рецессии. Прекращение конфликта снизило бы цены и помогло миллионам европейцев и американцев снизить расходы на продукты питания и отопление», — отметил он.

Мирные переговоры должны вестись деликатно и с уважением к обеим сторонам конфликта, указал обозреватель. «Важно, чтобы Россия не чувствовала себя осажденной Западом, как это было с Германией, когда закончилась Первая мировая война», — подчеркнул он.

Ранее в США предложили способ урегулирования конфликта на Украине. По словам доцента университета штата Арканзас Эдвард Салоу, третья независимая сторона могла бы организовать мирные переговоры России и Украины и таким образом укрепить свое место на международной арене.

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Денис Савосин
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