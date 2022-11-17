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19:52, 17 ноября 2022Интернет и СМИ

В США предложили способ урегулирования конфликта на Украине

Колумнист Салоу: организовать переговоры России и Украины могла бы независимая сторона

Фото: Marko Djurica / Reuters

Третья независимая сторона могла бы организовать мирные переговоры России и Украины и таким образом укрепить свое место на международной арене. Такой способ урегулирования конфликта в колонке американского издания National Interest предложил доцент университета штата Арканзас Эдвард Салоу, преподающий военную историю.

Салоу указал, что в последнее время со стороны как Москвы, так и Киева поступали «подсказки» о возможном наличии оснований для дипломатического решения конфликта. «В то время как текущий политический климат кажется неподходящим для дипломатического решения, я настаиваю на том, что это является возможностью для восходящей державы выйти на международную арену и стать посредником для достижения мира между Россией и Украиной», — заявил он и подчеркнул, что таким образом третья сторона закрепила бы свое положение в качестве ведущей державы.

По мнению колумниста, США и другие страны Запада слишком вовлечены в поддержку Украины, чтобы рассматриваться как беспристрастные посредники. Он указал, что государство, которое могло бы взять на себя эту роль, должно иметь дипломатический и военный вес, однако не представлять угрозу России; не иметь прямых территориальных интересов, но иметь некоторый экономический интерес. Кроме того, у такой страны практически не должно быть формальных связей с союзниками Москвы или Киева, считает преподаватель. В качестве примера потенциальных государств-посредников он назвал Бразилию, Саудовскую Аравию и Индию.

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Помимо этого, Салоу выразил уверенность в том, что в ближайшее время на Москву и Киев будет оказываться больше давления со стороны других стран относительно мирных переговоров. «Соединенным Штатам и НАТО нужно понять этот возможный сценарий и решить, что будет лучшим планом действий, чтобы поспособствовать посредничеству для достижения мира, однако также и видеть долгоиграющие последствия», — заключил автор колонки.

Ранее колумнист агентства Bloomberg Макс Хастингс раскрыл «суровую правду» о конфликте на Украине. Он заявил, что если бы не помощь США, Киев был бы обречен.

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Олег Давыдов
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