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17:53, 16 ноября 2022Интернет и СМИ

В США раскрыли «суровую правду» о конфликте на Украине

Bloomberg: если бы не помощь США, Украина была бы обречена

Фото: Cindy Liu / Reuters

Суровая правда, которую признает любой, кому известно что-либо о конфликте на Украине, заключается в том, что, если бы не помощь США, страна президента Владимира Зеленского была бы обречена. Такое мнение выразил колумнист агентства Bloomberg Макс Хастингс.

«[Если бы не помощь Вашингтона], президент России Владимир Путин давно бы руководил парадом победы в Киеве», — заметил журналист и добавил, что администрация американского лидера Джо Байдена справляется со своей ролью в противостоянии с образцовым сочетанием решимости и сдержанности, так как осознает угрозу эскалации конфликта.

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Хастингс подчеркнул, что начавшийся в феврале текущего года кризис подтвердил важнейший с 1945 года геополитический факт — безопасность Запада напрямую зависит от руководства США. В связи с этим европейцы и многие другие люди во всем мире должны гораздо чаще публично благодарить США, заключил он.

Ранее авторы китайской газеты Global Times предположили, что американским политикам следует отказаться от популярной у них иллюзии, что Америка всегда права, в противном случае их стране грозит серьезный кризис. По мнению аналитиков, чрезмерная вечная самоуверенность политических элит США наносит ущерб национальным интересам — она способна ускорить начинающийся упадок в стране и вызвать катастрофу в международном сообществе.

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Варвара Кошечкина
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