GT: политикам в США следует отказаться от иллюзии, что Америка всегда права

Американским политикам следует отказаться от популярной у них иллюзии, что Америка всегда права, в противном случае их стране грозит серьезный кризис. Такой совет дали авторы китайской газеты Global Times.

По мнению аналитиков, чрезмерная вечная самоуверенность политических элит США наносит ущерб национальным интересам — она способна ускорить начинающийся упадок в стране и вызвать катастрофу в международном сообществе.

«Хотя экономическая мощь и "мягкая сила" Вашингтона находятся в кризисе, политики по-прежнему одержимы сохранением своих привилегий и вмешательством во внутренние дела других стран на основе собственных ценностей. В условиях межпартийной борьбы правящая партия вынуждена предпринимать все более опасные действия извне, чтобы набрать очки внутри страны», — сказано в статье.

Научный сотрудник Китайской академии социальных наук Люй Сян попытался объяснить высокомерие США по отношению к другим странам. По его словам, оно может быть обусловлено тем, что многие политики старшего возраста, в том числе два последних президента, выросли во времена кризиса — и они все еще убеждены в том, что США будут великими. В свою очередь, более молодые специалисты изучали в вузах политологию, сосредоточенную на периоде холодной войны, и отличаются не меньшей уверенностью в вечной правоте Америки.

Однако в настоящее время, пишут авторы GT, мир сильно отличается от того, каким он был во время глобального противостояния и деления на два враждебных блока, и практика американских политических элит ведет ко все большим нарушениям стабильности международного порядка.

14 ноября китайский лидер Си Цзиньпин в ходе переговоров с американским президентом Джо Байденом выразил надежду, что США, страны НАТО и ЕС будут вести всесторонний диалог с Россией.

