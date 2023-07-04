На Украине заявили о смене стратегии контрнаступления

Секретарь СНБО Данилов заявил о смене Украиной стратегии контрнаступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили стратегию контрнаступления. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов на своей странице в Twitter.

Он указал, что главной задачей в данный момент является «максимальное уничтожение живой силы, техники». Данилов подчеркнул, что ВСУ действуют «спокойно, мудро, шаг за шагом».

«Больше уничтожено — больше освобождено», — заключил секретарь СНБО.

О смене тактики украинской армии говорил и полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Рейснер. Он добавил, что обстановка на фронте напоминает игру в американский футбол.

Ранее телеканал CNN сообщил, что страны Запада нервничают из-за слишком медленного продвижения ВСУ. Отмечалось, что в преддверии грядущих выборов многим политикам нужно «оправдать огромные ресурсы, которые они вложили в Украину, когда их собственные избиратели едва сводят концы с концами».