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18:19, 4 июля 2023Бывший СССР

На Украине заявили о смене стратегии контрнаступления

Секретарь СНБО Данилов заявил о смене Украиной стратегии контрнаступления

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили стратегию контрнаступления. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов на своей странице в Twitter.

Он указал, что главной задачей в данный момент является «максимальное уничтожение живой силы, техники». Данилов подчеркнул, что ВСУ действуют «спокойно, мудро, шаг за шагом».

«Больше уничтожено — больше освобождено», — заключил секретарь СНБО.

О смене тактики украинской армии говорил и полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Рейснер. Он добавил, что обстановка на фронте напоминает игру в американский футбол.

Ранее телеканал CNN сообщил, что страны Запада нервничают из-за слишком медленного продвижения ВСУ. Отмечалось, что в преддверии грядущих выборов многим политикам нужно «оправдать огромные ресурсы, которые они вложили в Украину, когда их собственные избиратели едва сводят концы с концами».

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    Алина Гончарова
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